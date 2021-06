Dumitru Dragomir anunta suprematia FCSB-ului in Liga 1! "Chiar daca s-a dus Sumudica la CFR, eu zic ca Gigi ia campionatul"

Fostul presedinte LPF a vorbit despre posibila venire al lui Sumudica la CFR.

Aproape de a semna cu CFR-ul, dupa ce in urma cu putin timp s-a aflat in negocieri cu FCSB, venirea lui Marius Sumudica in ardeal nu e vazuta ca o garantie de Dumitru Dragomir, fostul sef de la LPF. Acesta spune ca Gigi Becali e pus pe fapte mari si va face o echipa puternica la FCSB, care va triumfa in sezonul urmator al Ligii 1.

"Sumudica nu m-a sunat acum pentru ca am senzatia ca s-a rezolvat contractul. Eu l-am sfatuit sa se duca si la FCSB, ca facea treaba buna, dar cred ca i-a fost frica de suporteri. Din punct de vedere financiar, CFR e in primele echipe cu stabilitate, are lot bun, e o conducere serioasa, patronul e linistit.

La Cluj e bine, e de lucrat. Parerea mea e ca va avea adversari tari in Craiova si echipa lui Becali. Eu zic ca Gigi are ambitie mare si anul asta el ia campionatul, chiar daca s-a dus Sumudica la CFR. Am stat toata ziua ieri cu Becali si nu stiu daca am acceptul lui sa vorbesc (n.r. legat de transferuri). Lasa sa va spuna el, ca e mai bine.

Transfera si din Romania, si din strainatate. Jucatori de nationala, categoric! Budescu arata bine, bai fratilor. Ce a putut sa slabeasca, e formidabil! Nu stiu daca mai poate sa fuga la cat a slabit. Il vedem cu Georgia, dar vad ca nu-l baga titular", a declarat Dragomir la Look Sport