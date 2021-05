CS Mioveni - FC Hermannstadt, LIVE de la ora 15:30 | Incepe lupta pentru promovare! Dunarea Calarasi - FC Voluntari, LIVE de la ora 18:00

13:36

Astazi sunt programate meciurile tur din barajul de promovare/mentinere in Liga 1.





De la ora 15:30, CS Mioveni primeste vizita celor de la FC Hermannstadt, iar de la ora 18:00 se infrunta Dunarea Calarasi si FC Voluntari.





Cele doua echipe gazda de astazi, CS Mioveni si Dunarea Calarasi, s-au calificat la baraj datorita clasarii pe locul 3 si 4 in playoff-ul Ligii secunde, in timp ce FC Hermannstadt si FC Voluntari sunt nevoite sa se lupte pentru mentinerea in Liga 1, ocupand locurile 7 si 8 in clasamentul playout-ului.





Barajul de promovare/mentinere in Liga 1 se disputa in sistem tur/retur, meciurile decisive fiind programate pe 2 si 3 iunie. Echipele invingatoare vor juca in urmatorul sezon in campionatul Romaniei, in timp ce invinsele vor evolua in Liga 2.