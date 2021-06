Mititelu Jr., laudat de Dumitru Dragomir dupa ce FCU Craiova a promovat in Liga 1: "E genul meu, ma injuri, iti dau cu caramida in cap!" Ce l-a surprins pe fostul sef al LPF

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre Adrian Mititelu Jr.

Patronul ramas la conducerea lui FCU Craiova, dupa ce tatal sau a fost condamnat la inchisoare, Adrian Mititelu Jr. a primit doar cuvinte de lauda din partea lui Dumitru Dragomir.

Fostul sef al Ligi Profesioniste de Fotbal este impresionat de atitudinea avuta de fiul lui Adrian Mititelu si chiar considera ca este mai priceput decat tatal sau.

"Chiar imi place de el! Va dau cuvantul meu de onoare! Eu i-am spus fiului meu: «Uite, mie imi place de asta!». Nu imi place ca si-a tatuat gatul si se vede, dar cred ca are o istorie pe el.

Daca nu trece bariera de la a fi intepat pana la a fi huligan, eu va spun ca e de apreciat. Asa sa fie! Nu esti aratagos, nute… Domne, stii cand te respecta lumea? Cand devii om respectat. Pana la respect, trebuie sa mai calci pe unele principii.

Imi place mai mult Mititelu Jr. decat taica-su, pentru ca taica-su era influentabil. El e familist, tine cu familia. Nu ai vazut cum vorbeste? «Tata a facut», «Tata din puscarie», «Tata cutare». Fii atent aici! Asta spune ceva! In momentul in care se da el rotund ca ar face el ceva, atunci eu nu as fi de acord cu el. Dar cand face trimitere la familie, la tata, atunci, bai, fratele meu, nu ai de ce sa nu… E tot genul meu! Ma injuri, iti dau cu o caramida in cap. Asa am fost toata viata. Mi-ai zis ceva, nu am ramas dator la nimic.

Nu am nimic cu el si ii recomand sa nu o lase moale, sa tina steagul sus!", a spus Dumitru Dragomir, pentru ProSport.