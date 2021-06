Sa vina Euro 2020! Super-executie a lui Gundogan in ultimul amical al Germaniei! A inscris un gol superb

Ilkay Gundogan a marcat un gol superb pentru Germania, in amicalul cu Letonia.

Mijlocasul lui Manchester City a inscris in minutul 21 al meciului. El a preluat un balon respins, in marginea careului, si a trimis din prima atingere direct in vinclul portii letone.

Gundogan continues his form ????#GER are leading Latvia 3-0 in their final #EURO2020 warm up clash ???? Watch live now on Sky Sports Football pic.twitter.com/5igjtL1clW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 7, 2021

Germania a invins Letonia cu scorul de 7-1, intr-un meci amical, prin golurile lui Gosesn (19). Gundigan (21), Muller (27), Ozols (39-autogol), Gnabry (45), Werner (50) si Sane (76). Golul de onare al Letoniei a fost inscris de Saveljevs (75).

Gundogan este de departe in cel mai bun sezon al carierei. Mijlocasul german a evoluat in 46 de meciuri pentru Manchester City si a marcat 17 goluri, castigand Premier League si avand un parcurs pana in finala Champions League.