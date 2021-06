Sirienii din Liga 1, spargere in Maldive! Al Mawas a marcat de 3 ori, Aosman a inscris si el

Al-Mawas face show la nationala Siriei. A lovit de 3 ori la 4-0 cu Maldive.

Fotbalistul lui FC Botosani a inscris de 3 ori in poarta nationalei din Maldive si a ajuns la un total de 14 goluri marcate in tricoul tarii sale



Al-Mawas a jucat, in total, 69 de meciuri pentru echipa nationala. El a fost acum selectionat pentru jocurile cu Maldive, Guam si China, din preliminariile Cupei Mondiale.

Contra Maldivelor, Al-Mawas a inscris din actiune in minutul 29, apoi a transformat doua lovituri de la 11 metri, in minutele 45+2 si 71. Si Aias Aosman, jucatorul lui Hermanstadt, a inscris, in minutul 33, tot din penalty.

Pentru Aosman a fost primul gol reusit la nationala Siriei.

Siria e lider in grupa A de calificare, deasupra Chinei.

