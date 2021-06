Nu s-a mai facut asa ceva in Liga 1! Anuntul facut de Craiova legat de urmatorul conducator din Banie 

Craiova lui Rotaru a facut un anunt la care nu se astepta nimeni.

Castigatoarea Cupei Romaniei a anuntat oficial ca metoda de alegere a noului conducator din Banie va fi schimbata. Astfel, in premiera in Liga 1, viitorul presedinte al clubului va fi ales de abonatii oltenilor.

In prezent, Sorin Cartu ocupa functia de presedinte al Craiovei, inca din martie 2019, iar postul sau este asigurat pana la inceputul anului viitor, atunci cand vor avea loc noile alegeri.

"Aboneaza-te pentru noul sezon competitional si iti vei putea exercita dreptul de a vota, in perioada 14 martie 2022 – 27 martie 2022, viitorul presedinte al clubului nostru, cel care va conduce destinul Universitatii Craiova pentru urmatorii 2 ani. Ne dorim ca acest nou pas in ascensiunea clubului sa il facem impreuna. Pentru ca Stiinta este echipa orasului, a comunitatii, in special a tuturor suporterilor si nu doar a unei singure persoane, in votul exprimat sta viitorul echipei tale de suflet.

Primul mandat va avea o perioada de 2 ani, in timp ce viitoarele mandate vor fi pentru o perioada de 4 ani. Abonatii vor putea vota atat fizic, in Craiova, cat si online, prin intermediul unei platforme dedicate special. Vom reveni in viitor cu absolut tot ceea ce inseamna procedura de candidatura si votare, precum si cu obiectivele propuse pentru primul mandat.

Incepand de vineri, 11 iunie 2021, clubul Universitatea Craiova lanseaza abonamentele pentru sezonul competitional 2021-2022. Abonatii sezonului trecut isi vor putea prelungi in mod gratuit abonamentele, fiind necesara plata unei taxe de producere si procesare a cardului in valoare de 10 lei. Politica de ticketing va fi disponibila in curand, atat pe website-ul oficial, cat si pe platformele noastre social-media", se arata in comunicatul clubului.