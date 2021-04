Fratele si sora care joaca pentru Barcelona. Fratii Mingueza vor sa scrie istorie pentru catalani

El joaca alaturi de Leo Messi si ea se antreneaza cu Lieke Martens, "Messi din fotbalul feminin".

Pana acum, Barcelona a avut mai multe perechi de frati care au imbracat tricoul echipei, precum Thiago si Rafinha Alcantara, Giovani si Jonathan Dos Santos, Frank si Ronald de Boer, Lorenzo si Joquim Rife sau Cesar si Ricardo Rodriguez. Dar, in acest sezon, catalanii pot avea prima pereche frate-sora din istoria clubului. Oscar Mingueza si-a consolidat deja locul in prima echipa masculina, in timp ce Ariadna Mingueza se antreneaza cu echipa de senioare feminina si este de asteptat sa debuteze pana in la finalul sezonului, in iunie 2021, mai ales ca fetele lui Lluis Cortes au un avans de noua puncte in fata lui Levante, ocupanta locului secund in Primera Iberdrola, si trei meciuri mai putin jucate, avand al saselea titlu din istorie in buzunar.

Oscar Minguenza (21 ani) s-a nascut la Santa Perpetua de Mogoda, un orasel aflat la 15 kilometri de Barcelona. El a ajuns in academia La Masia in 2007, iar in 2018 a castigat UEFA Youth League cu echipa U19 a clubului "Blaugrana". Evolueaza ca fundas central si a jucat doua sezoane la FC Barcelona B, in Liga a 3-a spaniola, pana sa fie promovat de echipa de seniori de Ronald Koeman, debutand intr-o victorie cu 4-0 in fata lui Dinamo Kiev. In acest sezon, a prins 30 de meciuri si a marcat un gol pentru Barcelona. International spaniol U21 si in lotul deplasat la Euro 2021, el este evaluat la 10 milioane de euro, a fost dorit de Real Betis, Sampdoria si Brighton, dar catalanii i-au prelungit contractul cu inca doi ani, pana in 2023.

Ariadna Mingueza (17 ani) a inceput fotbalul la 8 ani, la UCF Santa Perpetua, in orasul natal, iar peste doi ani a fost transferata de Unio Deportiva Centelles. La 11 ani, a ajuns la academia feminina a Barcelonei, fiind promovata, in sezonul trecut, la FC Barcelona Femeni B, care joaca in Reto Iberdrola, liga secunda feminina spaniola. Ea a prins pregatirea din intersezon cu echipa de senioare a catalanelor, alaturi de vedete precum Lieke Martens, Vicky Losada, Jennifer Hermoso, Kheira Hamraoui, Alexia Putellas, Caroline Hansen sau Asisat Oshoala. Ariadna este capitanul nationalei feminine U17 a Spaniei, care trebuia sa participe la Euro 2021, in Bulgaria, dar competitia a fost anulata, din cauza pandemiei de coronavirus. Ea joaca pe postul de mijlocas central, fiind considerata o Iniesta a fotbalului feminin.