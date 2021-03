Primul semn ca Haaland va merge la Barcelona in vara?! Cum a fost surprins starul Borussiei in cantonamentul nationalei Norvegiei

Erling Haaland s-a alaturat lotului Norvegiei inaintea primelor meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

In cantonamentul de la Marbella, vedeta Borussiei a fost surprins in sala de forta in timp ce televizorul din spatele sau era dat pe canalul Barca TV, postul oficial de televiziune al clubului catalan.

Acest moment a fost considerat de fani, in special de cei ai Barcelonei, ca fiind un indiciu care ar arata disponibilitatea lui Haaland de a se transfera pe Camp Nou in vara.

Bineinteles ca e vorba doar de niste supozitii, la fel cum saptamana trecuta starul norvegian a dat like pe o retea de socializare unei poze cu jucatorii Realului, iar fanii echipei madrilene au exultat ca Haaland va merge pe Bernabeu.

Imaginile au fost postate de Federatia Norvegiana de Fotbal. Fosta adversara a nationalei Romaniei este in cantonament la Marbella inaintea meciului cu Gibraltar din preliminariile pentru Mondial.

Sursa foto: Mundo Deportivo