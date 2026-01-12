Real Madrid își schițează planurile de întărire a defensivei pentru sezonul următor. Piața din ianuarie s-ar putea să nu aducă mutări semnificative, dar se lucrează în culise.

Real Madrid continuă strategia cu jucători liberi de contract

„Los Blancos” evaluează oportunitățile pe piața jucătorilor liberi de contract, iar un nume familiar din La Liga a intrat acum în discuții.

Potrivit Defensa Central, citată de Transfer News Live, fostul fundaș dreapta al Barcelonei, Oscar Mingueza, a devenit o țintă pentru Real Madrid înaintea perioadei de transferuri din vară.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani se află în prezent la Celta Vigo, dar contractul său expiră în iunie. Optimismul în privința unei reînnoiri este limitat din partea formației sale actuale.

Real Madrid nu se grăbește să facă noi transferuri în iarnă

Între timp, Madridul își menține calmul în ceea ce privește planurile pe termen scurt. Pe plan intern, există o înțelegere clară că ianuarie nu este momentul pentru decizii de impact.

Cu toate acestea, Florentino Perez plănuiește deja anumite schimbări în apărare, concomitent cu încheierea sezonului.

În planurile respective devine relevantă situația lui Mingueza. Odată cu expirarea contractului său cu Celta Vigo, el va deveni liber să evolueze pentru alte cluburi.

Reprezentanții săi l-au propus deja la Real Madrid. Din perspectiva jucătorului, o mutare pe Santiago Bernabeu ar reprezenta un pas semnificativ înainte în cariera sa.

Motivul pentru care Real Madrid așteaptă

Totuși, Real Madrid nu se grăbește. Clubul a precizat că nu va lua nicio decizie până când nu se vor rezolva situațiile contractuale existente în cadrul lotului.

Mingueza este o opțiune versatilă, în special pe postul de fundaș dreapta, iar experiența sa în La Liga este foarte bună.

Totuși, Real Madrid nu este singurul club care îl urmărește pe fundaș. Și cluburi din Premier League, inclusiv Newcastle United, îl au pe jucător pe lista lor.