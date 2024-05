FC Barcelona a cucerit al doilea său trofeu consecutiv în Ligii Campionilor la fotbal feminin, după ce a învins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, în finala jucată la Bilbao, transmite AFP.

Golurile au fost marcate de două câştigătoare ale ”Balonului de Aur” la feminin, Aitana Bonmati (63) şi Alexia Putellas (90+5).

Putellas, ”Balonul de Aur” din 2021 și 2022, abia intrase pe teren în minutul 90+2!

Dacă pentru Barca a fost a patra finală consecutivă (câştigătoare în 2021, 2023, 2024), OL a jucat a 11-a sa finală din 2010 încoace, având în palmares opt trofee.

Catalanele şi-au luat o revanşă faţă de OL, care le-a învins în finalele din 2019 şi 2022.

FC Barcelona a realizat tripla în acest sezon, după ce a câştigat în Spania campionatul şi cupa.

Potrivit RMC Sport, UEFA a autorizat un banner de susţinere a poporului palestinian la intrarea jucătoarelor pe teren.

Este pentru prima dată când forul a luat atitudine faţă de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pe drapelul palestinian afişat pe teren era mesajul: "Stop Genozide".

A “Stop Genocide” banner, written on the Palestinian flag, has been placed on the field at San Mamés stadium ahead of the UEFA Women’s Champions League Final between FC Barcelona and Olympique Lyon, currently underway. pic.twitter.com/8JxTharpkx