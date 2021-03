Barcelona, on fire! :) Echipamentul de senzatie pe care catalanii il vor folosi in El Clasico a fost dezvaluit! Cum arata 

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Barcelona se deplaseaza la Real Madrid pentru returul din La Liga pe 10 aprilie, de la 22:00! Meciul ar putea fi unul decisiv in lupta la titlu, in contextul in care Atletico e lider in La Liga cu 66 de puncte, Barcelona ocupa locul 2 cu 62, iar Real are cu doua mai putin.

Cu ocazia celui mai asteptat meci al planetei, catalanii au dezvaluit echipamentul special cu care vor evolua. Gerard Pique, Antoine Griezmann, Pedri si Frenkie de Jong sunt cei care au promovat noile tricouri, cu design inedit.

Modelul aduce aminte de unul dintre vechile tricouri ale catalanilor, insa culorile sunt realizate in degradee, iar dungile verticale sunt mult mai bine definite si mai mici, spre deosebire de celelalte modele. Culorile sunt cele obisnuite, blaugrana, dar si rosu si galben, culorile steagului din Catalunia.

In meciul tur, Real s-a impus pe Camp Nou cu 3-1, prin golurile inscrise de Fede Valverde, Sergio Ramos si Luka Modric. Singurul gol al catalanilor a fost marcat de Ansu Fati, care este accidentat in continuare si va rata restul sezonului.