"Pot sa-i iau locul lui Pique la Barcelona!" :) Fotbalistul care i-a tinut piept lui Haaland viseaza la un transfer pe Camp Nou

Erling Haaland nu a reusit sa marcheze in primul meci din preliminariile Mondialului din 2022.

Norvegia a castigat cu 3-0 meciul cu Gibraltar, dar starul Borussiei Dortmund nu a inscris. De el a avut mare grija un fundas de 34 de ani, care viseaza acum sa prinda un transfer la Barcelona. :)

Aymen Mouelhi a declarat dupa meci ca este fericit ca a reusit sa-i tina piept pustiului de 180 de milioane de euro din Bundesliga, comparandu-se in gluma cu Pique.

"Cand joci impotriva unor astfel de jucatori, trebuie sa fii pregatit pentru orice. Stiam ca Erling Haaland prefera jocul pe spatii largi si am incercat sa nu-i lasam spatiu pentru ca e puternic si rapid. Trebuie sa fii concentrat pentru ca poate face o miscare si te innebuneste.

E un jucator foarte bun. Cred ca e cel mai periculos adversar pe care l-am intalnit, dar ma asteptam la mai mult din partea lui. Vorbiti cu Koeman! Pot sa-i iau locul lui Pique la Barcelona acum", a declarat Mouelhi, potrivit jurnalistilor de la Marca.

Fundasul in varsta de 34 de ani lucreaza in turism si este jucator la St. Joseph's FC, echipa care este pe locul 3 in clasamentul din campionatul Gibraltarului.