”Regele” s-a întors pe postul de selecționer după 25 de ani și a avut parte de un debut fără înfrângere în prima acțiune, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. Au fost și ultimele meciuri amicale înainte de Nations League, motiv pentru care Hagi a vrut să vadă ”la treabă” cât mai mulți jucători.

La mai bine de trei ani distanță de la ultimul conflict cu Gică Hagi, când a spus că fostul decar al naționalei a fost un ”jucător de lot” la Real Madrid, Lupu îl înțeapă din nou pe ”Rege”, de această dată cu proiectul său de la Farul Constanța.

Dănuț Lupu - Gică Hagi, episodul doi: ”Nu a scos un fotbalist în 15 ani”

”Nu a scos un fotbalist în 15 ani”, spune fostul mijlocaș de la Rapid și Dinamo, făcând referire la faptul că jucătorii crescuți de Farul Constanța nu s-au impus la echipe ”cu nume” în străinătate.

„Gică Hagi a dat încredere jucătorilor români, dar în 15 ani nu a scos un fotbalist. E o problemă în selecție, în academii, undeva este o problemă. Dacă el nu a scos un fotbalist în atât de mult timp, e o problemă. A ținut de el, a adunat cei mai buni copii, nu a scos niciun fotbalist, e vina lui. A greșit și el undeva la academie!

Eu cred că este mai greu la echipa națională decât la academie. Acolo avea timp zi de zi să vorbească cu ei și să-i antreneze. La echipa națională o să vorbească cu ei trei zile din patru, e greu”, a spus Lupu, potrivit GSP.ro.

Recent, Gică Hagi și-a vândut pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța către Gică Popescu, pentru a putea prelua funcția de selecționer al echipei naționale. ”Regele” a păstrat, totuși, un procent de 10 la sută din acțiuni.

Cei mai scumpi jucători vânduți de Farul Constanța: