Simona Halep, meci de retragere LIVE BLOG În vârstă de 34 de ani, Simona Halep îşi va încheia oficial cariera sâmbătă, la Cluj-Napoca, la Sports Festival 2026, în direct pe Pro TV și VOYO de la 17:00. Marea noastră campioană, dublă câștigătoare în turneele de Grand Slam, a pregătit câteva surprize speciale. Alături de constănțeancă vor fi oameni importanți din tenisul mondial. Elina Svitolina și Gael Monfils, sunt doi dintre invitații Simonei. Nu va lipsi nici Darren Cahill, unul dintre cei mai valoroși antrenori din tenisul mondial.

Simona Halep - imagini de colecție

Simona Halep, meci de retragere - LIVE pe Pro TV și VOYO



Halep, simbol al perseverenţei şi al performanţei, îşi va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, pe scena BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, iar accesul publicului se va deschide la ora 16:00. Publicul va trăi alături de Simona o seară încărcată de emoţie, recunoştinţă şi inspiraţie, într-un eveniment care va aduce în acelaşi loc mari nume ale tenisului mondial, momente surpriză şi o atmosferă de neuitat. Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis la 4 februarie 2025, la vârsta de 33 de ani.

Fostul lider WTA Simona Halep a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca, joi, în cadrul unei ceremonii la evenimentul “Curajul de a continua”, conferinţă organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. Consiliul Local Cluj-Napoca a votat în unanimitate conferirea titlului de Cetăţean de Onoare marii sportive. Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA. "Rar avem o astfel de oportunitate, noi, ca oraş, să putem celebra o asemenea personalitate. De peste zece ani Simona Halep este parte şi a identităţii Clujului, a identităţii noastre sportive. Ne-ai ajutat să facem din Cluj un loc la care se uită întreg mapamondul. Omul Simona Halep inspiră generaţii de tineri şi va inspira zeci de generaţii de români", a spus primarul Emil Boc. Meciul Simonei se poate vedea sâmbătă de la 17:00, LIVE pe Pro TV și VOYO.