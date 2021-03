Prima decizie importanta luata de Joan Laporta in noul mandat pe Camp Nou! Cine o va antrena pe Barcelona in urmatorul sezon 

Joan Laporta a castigat alegerile prezidentiale la Barcelona si a inceput deja sa-si puna in aplicare proiectul.

Seful catalanilor a decis cine va sta pe banca tehnica a Barcelonei in urmatorul sezon. Potrivit jurnalistilor spanioli de la TV3, Laporta a fost convins de ultimele rezultate ale catalanilor si este de parere ca Ronald Koeman trebuie sa continue alaturi de echipa.

Astfel, noul presedinte a avut deja o intalnire cu tehnicianul olandez, caruia i-ar fi transmis ca are incredere in el si ca va ramane sa antreneze echipa si in sezonul urmator.

Conform presei din Spania, cei doi au vorbit si despre transferurile pe care si le doresc in vara, principalele tinte ale catalanilor fiind Memphis Depay si Georginio Wijnaldum, pe care Koeman si i-a dorit inca de anul trecut.

Acum, insa, cei doi vor putea fi transferati gratuit, dupa ce intelegerile lor cu Olympique Lyon si Liverpool vor ajunge la final.

Tot in urmatoarea perioada de mercato, la Barcelona ar putea ajunge si Eric Garcia, care si-ar fi dat acordul pentru un transfer de la Manchester City.

In acest moment, catalanii sunt pe locul 2 in clasamentul din La Liga, cu 62 de puncte, cu 4 in spatele liderului, Atletico Madrid.