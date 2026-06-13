Jovo Lukic, fotbalistul lui ”U” Cluj, exultă după ce a înscris la CM 2026: ”Nici dacă mi-aș fi imaginat!”

Jovo Lukic, fotbalistul lui ”U” Cluj, exultă după ce a înscris la CM 2026: ”Nici dacă mi-aș fi imaginat!” CM 2026
SPORT.RO
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Bosnia a remizat cu Canada la Toronto, scor 1-1.

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bosniaJovo LukicCanadaCM 2026
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Bosniacii au condus aproape o oră meciul de pe ”BMO Field” din Toronto, primul din Grupa B de la Campionatul Mondial din 2026, încheiat 1-1.

Jovo Lukic, fotbalistul lui ”U” Cluj, exultă după ce a înscris la CM 2026: ”Nici dacă mi-aș fi imaginat!”

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Foto: Imago

Jovo Lukic, fotbalistul lui ”U” Cluj, cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost titularizat de selecționerul Sergej Barbarez și a deschis scorul în minutul 21.

El a fost, ulterior, scos de pe teren în minutul 62. Oaspeții au restabilit egalitatea după ce Cyle Larin l-a învins pe Nikola Vasilj în minutul 78 al partidei.

După meciul disputat la Toronto, Jovo Lukic a mărturisit că ar fi preferat ca primul său gol pentru echipa națională să mai întârzie, dacă asta ar fi însemnat o victorie împotriva Canadei.

”Nici dacă mi-aș fi imaginat acest moment, n-aș fi crezut că primul meu gol o să fie marcat la Cupa Mondială. Îmi pare rău că nu am câștigat. Aș fi preferat să ne impunem chiar dacă eu nu aș fi înscris.

Cu siguranță, acest punct ne deschide drumul spre calificare, dar trebuie să abordăm fiecare meci la fel ca pe acesta și să luptăm cât putem de mult pentru fiecare minge. Doar așa putem merge mai departe. 

Vreau să le mulțumesc (n.r. suporterilor)! Nu am cuvinte pentru a descrie acest lucru. A fost ca și cum am fi jucat în Bosnia, pentru că nu se auzeau decât suporterii noștri. Le mulțumesc din suflet”, a spus Jovo Lukic, potrivit sportsport.ba.

Ce a spus selecționerul Bosniei despre Jovo Lukic

Selecționerul Sergej Barbarez a fost întrebat despre Jovo Lukic și a evidențiat că e bucuros pentru reușita fotbalistului cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate.

”Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea se află aici. Este grozav când cineva îți răsplătește încrederea pe teren. Un gol rămâne un gol și, bineînțeles, suntem bucuroși, pentru că el este atacant și trăiește din asta”, a spus Barbarez, conform aceleiași surse.

Lukic, care se află la ”U” Cluj din vara lui 2025, este primul jucător străin din Superliga României care reușește să marcheze la un Campionat Mondial.

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