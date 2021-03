Veste uriasa de la Barcelona! Laporta vrea sa-l puna director sportiv pe un fost antrenor din Liga 1! Detaliile mutarii care surprinde lumea fotbalului 

Joan Laporta a castigat de curand alegerile la clubul "blaugrana" si este pus pe fapte mari.

Potrivit Mundo Deportivo, Jose Ramon Alexanko este favorit pentru postul de director al Barcelonei, in echipa presedintelui Joan Laporta. Numirea in functie a lui Alexanko ar putea sa aiba loc in aceasta saptamana. In primul mandat al lui Laporta la presedintia Barcelonei, Alexanko a fost coordonatorul Academiei de pe Camp Nou.

"Are experienta de a face lucrurile care la carte. In perioada aceea s-a descurcat extraordinar. Cand eu eram presedintele clubului, Alexanko a fost omul potrivit si cred ca este exact profilul de om pe care il cautam. Vom face lucrurile asa cum trebuie, dar mai intai vom discuta cu cei care ocupa in acest moment functii in club,pentru ca ii respectam. Este clar ca trebuie sa ne imbunatatim la anumite capitole", a declarat Laporta, in luna februarie, inainte sa fie reales in functia de presedinte al Barcelonei.

Jose Ramon Alexanko a pregatit pe Universitatea Craiova si FC National in perioada 1997-1999, fara a avea rezultate notabile, iar ca jucator, a castigat 17 trofee cu Barcelona, printre care 4 titluri de campion si o Cupa a Campionilor Europeni.