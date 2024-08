Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City

În urmă cu un an, Ilkay Gundogan a părăst-o pe Manchester City după șapte ani petrecuți la club. Neamțul a optat pentru un transfer în La Liga, la FC Barcelona.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Ilkay Gundogan revine în această fereastră de mercato la Manchester City.

Neamțul pleacă gratis de la FC Barcelona. Gundogan a comunicat în ultimele 48 de ore cu Pep Guardiola, care a spus ”DA” revenirii sale pe ”Etihad”.

Fabrizio Romano a mai punctat pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X și faptul că Gundogan va semna un contract valabil până la finele actualei stagiuni.

”Ilkay Gundogan, înapo la Manchester City, here we go! Înțelegere pentru mijlocașul german să se alăture echipei cu un contract valabil până în iunie 2025.

Acord după discuții pozitive care au fost purtate în ultimele 48 de ore. Pep Guardiola a spus da. Gundogan pleacă de la FC Barcelona gratis”, a scris Fabrizio Romano.

???????? Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.

Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.

