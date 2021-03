BREAKING NEWS! Laporta a luat legatura cu Mino Raiola pentru transferul lui Haaland la Barcelona! Relatia foarte buna dintre cei doi poate fi decisiva in realizarea mutarii

Joan Laporta promite sa duca din nou pe Barcelona la cel mai inalt nivel in al doilea sau mandat pe Camp Nou.

Dupa ce in perioada 2003-2009 a adus doua trofee Champions League in Catalunia si a format doua echipe fenomenale, una avandu-l in centrul atentiei pe Ronaldinho, si a doua care a castigat 6 trofee in sezonul 2008-2009, Laporta este gata sa creeze un nou 'dream-team' pe Camp Nou.

Presedintele ales al Barcelonei are planuri mari pentru perioada de transferuri din vara, iar principala tinta este vedeta Borussiei Erling Haaland, anunta spaniolii de la SPORT.

Desi la prima vedere va fi extrem de complicat sa il aduca pe norvegian la Barcelona, Laporta este dispus sa faca toate eforturile necesare pentru a perfecta mutarea.

Potrivit sursei citate, el a luat legatura inca dinainte ca alegerile de la Barcelona sa aiba loc cu impresarul atacantului, celebrul Mino Raiola, in baza relatiilor foarte bune dintre cei doi.

Spaniolii speculeaza ca apropierea dintre cei doi ar putea fi decisiva in realizarea acestei mutari, insa nu va fi usor. Desi exista informatia conform careia Haaland ar avea in vara o clauza de reziliere de 75 de milioane de euro, Borussia Dortmund insista ca nu exista asa ceva in contractul lui Haaland, astfel incat pretul norvegianului va fi stabilit de catre club.

Mai mult, pe langa pretus stabilit de Borussia, care este evident ca va fi unul urias, Barcelona va trebui sa plateasca si niste comisioane consistente catre Raiola, care este cunoscut pentru acest gen de afaceri.

Pe langa asta, catalanii vor avea parte de o concurenta serioasa pentru noul star al fotbalului, intrucat Real Madrid si Manchester City sunt interesate de transferul sau.