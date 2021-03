Un jucator de la Barcelona, OBIECTIVUL seicilor de la PSG! Fotbalistul pe care Leonardo a pus ochii 

Paris Saint-Germain vrea sa transfere de pe Camp Nou la vara.

Oficialii de pe Parc des Princes au pus ochii pe Emerson Royal, jucatorul pe care Barcelona l-a imprumutat la Betis. Tanarul jucator trebuie sa revina pe Camp Nou pe 30 iunie, insa France Football anunta ca Leonardo il vrea in echipa lui Pochettino.

Emerson a fost cumparat impreuna de Barcelona si Betis in ianuarie 2019 de la Atletico Mineiro, in schimbul a 12 milioane de euro. Cele doua echipe au impartit banii, urmand ca fundasul dreapta sa fie cedat pana in iunie 2021 la Betis. Barcelona il recupereaza la finalul lui iunie si poate cumpara si restul de 50% din el daca plateste cele 6 milioane lui Betis.

Daca vrea sa il cumpere pe Emerson, PSG trebuie sa negocieze direct cu Barcelona, careia i-a facut imposibil transferul lui Neymar in vara lui 2019.

In afara de PSG, mai sunt si alte cluburi interesate de jucatorul brazilian, precum Bayern Leverkusen, AC Milan sau Inter.

Tinand cont de ultimele prestatii ale lui Dest, Barcelona pare ca are acoperita pozitia, insa totul tine de noua conducere. Contractul lui Sergi Roberto, celalalt fundas dreapta al Barcelonei, expira in iunie 2022, iar clubul trebuie sa se decida daca ii prelungeste contractul si il vinde pe Emerson, sau il vinde pe Roberto si ramane cu Emerson.