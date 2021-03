BOMBA in fotbalul mondial! Low, propus la Barcelona de unul dintre cei mai mari jucatori din istoria clubului! "Ar fi un candidat bun"

Joachim Low a anuntat ca va renunta la banca echipei germane dupa Campionatul European din aceasta vara.

Foarte apreciat in lumea fotbalului de mai toti specialistii, Joachim Low este ademenit de toate echipele mari care ar putea sa-si schimbe antrenorul in vara.

Dupa ce a fost propus la Bayern, in cazul in care Hansi Flick il va inlocui la nationala Germaniei, la Tottenham, daca Mourinho va fi demis sau la Real Madrid, daca Zidane nu prinde finalul sezonului, acum a aparut in presa si propunerea Barcelona, in eventualitatea plecarii lui Ronald Koeman.

Xavi, fostul mare mijlocas legendar al catalanilor a venit cu aceasta idee si l-a laudat pe tehnicianul neamt, care dupa parerea spaniolului s-ar potrivi la Barcelona. "Germania a dezvoltat o alta intelegere a fotbalului, care imi aduce foarte mult aminte de Spania si Barcelona. Daca Low ar fi un candidat bun pentru Barcelona? Da, datorita modului sau de a intelege jocul si datorita personalitatii sale", a declarat Xavi, conform Mundo Deportivo.

De altfel, si fostul jucator spaniol este un nume des vehiculat in presa catalana pentru a antrena Barcelona in viitorul apropiat, insa Xavi s-a declarat temperat in aceasta idee, mai ales ca el pregateste in prezent pe Al Sadd, club unde si-a si incheiat cariera de jucator.

Fostul international a mai spus ca pentru el ar fi o onoare sa se intample asta, dar ca nu vrea sa arda pasii si sa ca-si asteapta randul si momentul cand va fi pregatit sa preia echipa catalana.