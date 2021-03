Barcelona, 'fan' Atletico in meciul cu Chelsea! :) Catalanii incaseaza bani daca echipa lui Simeone se califica in sferturile Champions League

Atletico Madrid si Chelsea se intalnesc in returul optimilor Champions League, dupa 1-0 pentru echipa lui Tuchel in tur.

Echipa lui Diego Simeone vrea 'revansa' dupa golul inscris de Giroud pe Arena Nationala, astfel ca merge pe Stamford Bridge pentru a-si asigura prezenta in sferturi.

Eliminata de Paris Saint-Germain in optimi, dupa 5-2 la general, Barcelona se poate alege cu bani in cazul in care Atletico Madrid trece de Chelsea, datorita unei clauze pe care Luis Suarez o are in contract.

Vandut pe 5 milioane de euro in vara, Suarez este unul dintre jucatorii de baza din echipa lui Simeone, fiind si golgheterul madrilenilor in acest sezon. In momentul plecarii lui Suarez, catalanii au pastrat diferite clauze in contractul sau, una dintre ele legata de Champions League.

Daca Atletico se califica in sferturi, atunci Barcelona va primi doua milioane de euro. Catalanii au mai primit doua milioane in momentul in care Suarez a bifat meciul cu numarul 20 in tricoul madrilenilor.