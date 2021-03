Se joaca El Clasico si pe piata transferurilor! :) 'Perla' pe care Barcelona si Real Madrid se lupta

Barcelona si Real Madrid a pus ochii pe unul dintre jucatorii de perspectiva ai Europei.

Ibrahima Konate (21 ani) este obiectivul comun al celor doua cluburi, anunta cotidianul AS. Fundasul central al lui Leipzig se afla pe lista ambelor cluburi, iar in urmatoarea perioada de transferuri ar incerca sa il convinga.

Cu 11 convocari la nationala U21 a Frantei, Konate a impresionat prin fizicul sau, are o intaltime de 1.94 metri, dar si cu jocul sau de picior. Cu toate astea, tanarul jucator a acuzat multe probleme fizice in ultimele doua sezoane, motiv pentru care a strans doar 15 meciuri in tricoul echipei lui Nagelsmann.



Konate a fost adus de Leipzig in 2017 de la Sochaux, liber de contract, iar de atunci a bifat 89 de prezente in tricoul echipei din Bundesliga.