Veste SOC de la Barcelona! "Neymar putea sa se intoarca in 2019, dar l-au preferat pe Griezmann!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA

Catalanii l-au transferat pe Antoine Griezmann in 2019, de la Atletico, pentru 120 de milioane de euro.

Fostul director sportiv al clubului Barcelona intre 2018 si 2020, Eric Abidal, a aruncat bomba in presa mondiala si anunta ca revenirea lui Neymar la Barcelona a fost foarte aproape de a deveni realitate.

"Cu 10 zile inaintea inchiderii ferestrei de transferuri, am fost la Paris si am discutat cu Leonardo (directorul sportiv al lui PSG) despre transferul lui Neymar. Am fost cu CEO-ul Barcelonei, deci nu cred ca el mergea degeaba.

Daca nu il semnam pe Griezmann cu putin timp inainte, atunci sunt suta la suta convins ca Neymar revenea la noi. Singura problema in calea transferului era procesul pe care jucatorul il avea cu Barcelona. Trebuie sa incheie procesul daca voia sa revina", a spus Eric Abidal, conform The Telegraph.

Fostul jucator al catalanilor a vorbit si despre un alt soc pe care putea sa-l produca la echipa, cand l-a dorit pe Mauricio Pochettino, fost antrenor la Espanyol.

"Da, am vorbit cu el. Le-am spus sefiilor ca trebuie sa aducem cel mai bun antrenor de pe piata. Eu nu sunt aici pentru politica, nu ma intereseaza ca a pregatit-o pe Espnayol. L-am vrut pe Pochettino fiindca a dus o echipa ca Tottenham in finala Champions League, o realizare incredibila, care merita respect si apreciere", a mai spus Abidal, conform sursei citate.

Catalanii au preferat sa-l aduca pe Quique Setien, insa din pacate pentru club, experimentul nu a fost unul de succes, antrenorul spaniol fiind demis dupa umilinta cu Bayern Munchen din Champions League, cand Barcelona a pierdut cu 8-2.