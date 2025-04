Mapi Leon (29 de ani), fundaș la FC Barcelona Femeni, a primit două etape de suspendare, după un gest revoltător.



Agresiunea a avut loc în februarie 2025

Internaționala spaniolă, care este considerată una dintre cele mai valoroase fotbaliste din prima divizie spaniolă de fotbal feminin, a atins-o într-un mod nepotrivit în zona inghinală pe Daniela Caracas (27 de ani), în timpul unui marcaj la o lovitură de colț, în meciul contra rivalei locale Espanyol, disputat pe 9 februarie și câștigat de formația blaugrana cu 2-0.



Clipul incidentului a devenit viral pe rețelele sociale, iar comisia de disciplină s-a autodesizat, după ce clubul Espanyol și-a exprimat "totala nemulțumire și condamnarea" gestului cu conotații sexuale. Deși Leon a spus că a fost o mișcare întâmplătoare și nu a avut intenția de a o umili pe fotbalista sud-americană, Liga F a decis să o suspende pentru două partide, ea nefiind inclusă în lotul Barcelonei pentru meciurile cu Atletico Madrid (6-0) și Sevilla (5-1).



Mapi Leon are o relație cu norvegianca Ingrid Engen

Pasionată de tatuaje, pictură și motociclete, Maria Pilar "Mapi" Leon Cebrian a recunoscut public că este lesbiană, în 2018, și a devenit una dintre cele mai importante promotoare a paradei Madrid Pride. Din 2021, aceasta se află într-o relație cu internaționala norvegiană Ingrid Syrstad Engen (26 de ani), coechipiera sa de la Barcelona.



Ea a mai evoluat la Prainsa Zaragoza (2011-2013), Espanyol (2013-2014), Atletico Madrid (2014-2017) și FC Barcelona (2017-prezent). Are 54 de selecții și un gol pentru naționala Spaniei, în perioada 2016-2022.

Are în palmares UEFA Women's Champions League (x3), Primera Division (x6), Copa de la Reina (x6), Supercopa de Espana (x4), Copa Catalunya (x3), Algarve Cup (2017), Futbol Draft (2013, 2015, 2016) și includerea în Primera Division Best XI of the Season (2016-2017), Women's Champions League Squad of the Season (2020-2021), FIFPRO Women's World 11 (2022) și IFFHS Women's UEFA Team (2021).

Foto - Getty Images