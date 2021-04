Anunt bomba la Barcelona! Messi vrea sa ramana si accepta un salariu mai mic! Ce conditie a pus fotbalistul

Contractul lui Messi cu Barcelona expira la finalul acestui sezon.

Cotidianul apropiat de clubul catalan, Mundo Deportivo, anunta ca Messi vrea sa ramana la Barcelona si e dispus sa renunte la o parte din salariu. Totusi, conditia pentru care argentinianul e dispus sa nu plece este legata de viitoarele investitii si intariri pe care noul presedinte al clubului, Joan Laporta, le poate aduce.

Dorinta jucatorului se leaga de castigarea Champions League, competitie pe care Barcelona nu a mai castigat-o din 2015. Barcelona e interesata de aducerea lui Aguero si a lui Depay, ambii fiind jucatori liberi de contract la finalul sezonului, iar aceste prime doua transferuri ar putea sa-l determine pe Messi sa semneze prelungirea contractului cu echipa catalana.

Scoasa din Champions in actualul sezon de PSG, echipa blaugrana se afla in finala Cupei Spaniei, unde va intalni pe Athletic Bilbao, iar in campionat este la 4 puncte de liderul Atletico Madrid, cu 10 etape ramase de jucat.