Inca o LOVITURA pentru Barcelona la capitolul accidentari! Coutinho a fost operat DIN NOU! Cat va lipsi brazilianul 

Philippe Coutinho (28 ani) ramane indisponibil pentru catalani.

Mijlocasul ofensiv s-a accidentat la inceputul anului, in meciul cu Eibar, fiind nevoit sa se opereze la meniscul de la genuncihul stang, iar pana acum nu a putut reveni pe teren. Desi existau vesti optimiste, Coutinho ar fi ajuns din nou in sala de operatii, anunta Esports3.

Motivul ar fi un chist pe care l-ar fi facut la acelasi genunchi, iar operatia ar fi avut loc in Qatar, acolo unde Coutinho a fost surprins zilele trecute. Mijlocasul a fost la controlul medical, anunta Onze, iar noua operatie i-a mai adaugat cel putin o luna de indisponibilitate.

Desi a inceput sezonul in forta, accidentarea l-a tinut departe de echipa, iar acum, odata cu apropierea perioadei de mercato din vara, au reaparut zvonurile conform carora ar vrea sa revina in Premier League.

Ajuns in 2018 pe Camp Nou, in schimbul sumei-record de 145 de milioane de euro, Coutinho nu a reusit sa se adapteze si sa se ridice la nivelul asteptarilor, iar in august 2019 a fost imprumutat la Bayern, alaturi de care a castigat si Champions League. A revenit pe Camp Nou in august 2020, insa a reusit sa joace pana la finalul anului, cand s-a accidentat, iar prestatiile sale de pana atunci nu au fost cele mai solide.