FCSB, singura echipa romaneasca din top 50 cele mai bune cluburi ale ultimilor 10 ani! Barcelona, lider SURPRIZA in fata marilor rivali de la Real

Din articol Un singur club din Romania in top 50

Institutul pentru Istorie si Statistica a Fotbalului a numit cea mai bun club al deceniului 2011-2020.

Chiar daca Real Madrid a dat 4 jucatori in cel mai bun prim 11 realizat de IFFHS, clubul ultimilor 10 ani a fost numit Barcelona.



Catalanii au obtinut 22 de trofee in ultimul deceniu, adunand in palmares 7 titluri in La Liga, 5 Cupe ale Regelui, 4 Supercupe ale Spaniei, doua titluri din Champions League, doua Supercupe ale Europei si doua trofee ale Campionatelor Mondiale ale Cluburilor.

Marea rivala din Spania, Real Madrid, este pe locul 2, dupa cele 4 trofee de Champions League castigate, iar podiumul este completat de Bayern Munchen.

Un singur club din Romania in top 50



Singura echipa din Romania care a prins un loc in topul celor mai bune 50 de cluburi ale deceniului 2011-2020 este FCSB. Ros-albastrii au castigat 9 trofee in ultimii 10 ani, respectiv 3 titluri de campioni ai Ligii 1, 3 Cupe ale Romaniei, 3 Cupe ale Ligii si o Supercupa a Romaniei.

De asemenea, FCSB este echipa din Romania cu cele mai multe prezente in grupele unei competitii europene in ultimul deceniu, jucatorii lui Becali ajungand de 6 ori in grupele Europa League si o data in grupele Champions League.

CFR Cluj, campioana en-titre a Romaniei, nu prinde nici macar top 100, fiind pe locul 101, dupa cele 5 titluri, o Cupa a Romaniei si o Supercupa a Romaniei castigate in ultimii 10 ani.