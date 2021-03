Dragomir, SOCAT de o echipa din Liga 1! "Conditii au ca Barcelona, pe onoarea mea!" Ce a spus fostul sef de la Liga

Dumitru Dragomir nu crede ca Universitatea Craiova are sanse la castigarea campionatului.

Craiova se afla pe locul 3 in Liga 1, cu 56 de puncte, fiind la 4 puncte in spatele marilor rivale de la CFR si FCSB, care au un meci mai putin disputat. Chiar daca oltenii au conditii de pregatire similare cu cele ale marilor cluburi din Europa, fostul sef de la LPF considera ca tot CFR si FCSB sunt marile favorite la castigarea titlului in Liga 1.

"Una dintre CFR Cluj si Steaua (FCSB) va lua titlul. Cu toate ca si Craiova forteaza puternic acum si are rezultate bune. Dar Craiova nu are echipa de primul loc. Dar au organizare, patron, presedinte si staff organizatoric de cel mai inalt nivel.

Iar conditii au ca Barcelona, pe onoarea mea. Ei si Steaua (FCSB) au cele mai bune conditii. CFR Cluj are experienta competitiei dure si baiatul lui Iordanescu e dat naibii... Are sange in instalatie", a spus Dragomir, pentru Look Sport.

In ultimul meci de campionat, Craiova s-a impus pe teren propriu, impotriva lui UTA Arad, scor 2-0.