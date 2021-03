Barcelona, aproape de o super lovitura! Il vrea pe cel mai bun fundas al Milanului! Mino Raiola incearca sa-l convinga sa semneze

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Odata cu revenirea lui Joan Laporta la club, Barcelona pare mai decisa ca niciodata sa-si intareasca lotul, in incercarea de a-l convinge pe Leo Messi sa ramana in Catalunia. Ultimul nume aparut pe lista clubului este Alessio Romagnoli, fundasul central italian de 26 de ani al lui Milan, care mai are contract cu echipa doar pana in vara lui 2022.

Mino Raiola, impresarul fotbalistului, ar vrea sa faca afacerea, mai ales in conditiile in care ar fi implicata si o suma de transfer si un comision, iar fotbalistul ar primi un salariu mai mare fata de cel pe care il are la Milan.

Crescut de AS Roma, Romagnoli a fost adus de milanezi in 2015, pentru 25 de milioane de euro, iar dupa asta a urmat un mare scandal, dupa ce acesta s-a fotografiat in tricoul marei rivale, Lazio, declarandu-se fan al echipei "vecine".

In actualul sezon italianul a strans 28 de partide pentru Milan in toate competitiile, fiind si capitanul echipei, iar pentru nationala Italiei a fost selectionat de 12 ori si a reusit sa marcheze in doua randuri.