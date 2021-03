SOC IN GALAXIE! "S-am apucat sa invete spaniola!" Renunta Perez la Zidane sau il vrea Barcelona?! Ce mare antrenor al lumii se pregateste pentru Spania

Se pregateste ceva pe piata loviturilor mondiale din fotbal!

Christian Falk, redactorul sef pe fotbal al SportBild, sustine ca selectionerul Germaniei, Joachim Low, s-a apucat sa invete limba spaniola. Jurnalistul isi continua mesajul de pe Twitter cu o informatie pe care Low i-a impartasit-o la interviurile pe care le-a facut cu el: "Low mi-a spus ca Real Madrid ar fi un club pe care i-ar placea sa-l antreneze."

Informatia postata de Falk pe net a fost preluata atat in presa germana, cat si in Spania, de marile ziare de la Madrid si Barelona. Intrebarea pe care i-au pus-o fanii lui Falk e legata de Barcelona, care ar putea fi de asemenea o destinatie. Mesajul sau directionat insa in mod clar catre Real poate sa insemne si ca jurnalistul detine informatii pe care nu-si doreste sa le faca publice in acest moment.

Implicata in lupta pentru titlu in La Liga si calificata in sferturile Champions League, acolo unde o va intalni pe Liverpool, Real a avut o relatie complicata cu Zidane de la revenirea francezului pe banca supercampioanei de la Madrid. Disponibilitatea lui Low ar putea sa-l determine pe Florentino Perez sa faca o schimbare majora pe banca, mai ales ca admiratia sefului de pe Bernabeu pentru actualul selectioner german este cunoscuta. Low a recunoscut public ca a refuzat Real Madrid in trecut pentru a continua pe banca Germaniei.

Campion Mondial in 2014, Low, 61 de ani, e selectioner din 2006. La nivel de club le-a pregatit pe Stuttgart, Fenerbahce, Karlsruher, Adanaspor, Wacker Innsbruck si Austria Viena.