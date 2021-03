Primul semn ca Messi NU vrea sa plece de la Barcelona! I-a cerut lui Laporta sa scape de cel mai scump transfer din istoria clubului

Lionel Messi mai are contract cu Barcelona pana la finalul acestui sezon.

Argentinianul nu si-a prelungit inca intelegerea cu catalanii, iar PSG si Manchester City continua cursa de a-l convinge sa semneze un contract cu ei.

Este posibil, insa, ca Messi sa aleaga sa ramana pe Camp Nou. Jurnalistii din Spania noteaza faptul ca fotbalistul i-a cerut noului presedinte al clubului sa scape de unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai echipei.

Potrivit Diario Gol, Messi i-ar fi spus lui Joan Laporta sa ii gaseasca echipa lui Philippe Coutinho sau sa il lase sa plece gratis de la club. Brazilianul in varsta de 28 de ani, care este cel mai scump transfer din istoria catalanilor, nu a dat randamentul dorit nici dupa revenirea de la Bayern, iar acum este accidentat, lucru care l-ar fi enervat pe Messi.

Starul argentinian s-ar fi saturat de problemele lui Coutinho, care este al treilea cel mai bine platit jucator de la Barcelona si i-ar fi cerut lui Laporta sa scape sub orice forma de el in urmatoarea perioada de mercato.

Adus de la Liverpool in 2018, in schimbul a 160 de milioane de euro, Coutinho mai are contract cu Barcelona pana in 2023.