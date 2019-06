Primitor si plin de istorie literara, Dublin este pe buna dreptate mandru de mostenirea sa artistica, fiind, printre altele, locul de nastere al unor mari si influenti scriitori, cum ar fi James Joyce si Samuel Beckett.

In onoarea acestora, doua poduri care trec peste raul Liffey poarta numele lor. Capitala Republicii Irlanda este, totodata, un oras plin de culoare si cosmopolit, un castel medieval si mai multe catedrale coexistand cu elegantul cartier Georgian, pentru vizitatori fiind aproape infinite optiunile de a cunoaste tentatiile vibrantei sale vieti de noapte.

Localnicii sunt, in egala masura, fanatici in ceea ce priveste sportul. Dublin Arena, inaugurata in 2011, va gazdui patru meciuri din cadrul UEFA EURO 2020, dupa ce a servit drept locatie a victoriei lui FC Porto, 1-0, impotriva lui SC Braga, in finala UEFA Europa League 2011.

Dublin Arena

CAPACITATE: 51.000 de locuri

MECIURI:

15 iunie: meci din cadrul Grupei E

19 iunie: meci din cadrul Grupei E

24 iunie: meci din cadrul Grupei E

30 iunie: optime de finala