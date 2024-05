Pe lista provizorie anunțată joi, 16 mai, de selecționerul Ronald Koeman, se regăsesc 30 de jucători, cu patru mai mult decât limita stabilită de UEFA, astfel că selecționerul va trebui să renunțe la cel puțin patru nume înainte să trimită lista finală.

Tânărul atacant Joshua Zirkzee a strălucit în tricoul Bolognei, care și-a asigurat prezența în Liga Campionilor sezonul viitor, dar nu a reușit să-l convingă pe selecționerul "Portocalei mecanice".

În acest sezon, vârful olandez și-a trecut în cont 12 goluri și șapte pase decisive în 37 de meciuri alături de formația "Rossoblu".

Nou în echipă este Ian Maatsen. Fundașul stânga legitimat la gigantul german, Borussia Dortmund. Alături de fotbalist, nemții au reușist să ajungă în finala Ligii Campionilor.

Portari: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brenford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Fundași: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Mijlocași: Ryan Gravenberch (Liverpool), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV).

Atacanți: Memphis Depay (Atletico Madrid), Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (Ajax), Wout Weghorst (Hoffenheim).

