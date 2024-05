Poli Iași a terminat ediția 2023/24 a play-out-ului Superligii României pe locul 12, cu 27 de puncte, clasându-se la două lungimi de primele locuri care duc la barajul pentru menținere/promovare în primul eșalon.

Salvată de la retrogradare, Poli Iași și-a anunțat antrenorul pentru următorul sezon

La finalul lui martie, Poli Iași l-a demis pe Leo Grozavu, la câteva ore după ce moldovenii au pierdut cu FC Botoșani (1-2), ultima clasată de atunci

După câteva căutări, ieșenii au decis să-l instaleze pe banca tehnică pe Anthony Da Silva (43 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj care a antrenat până la începutul lui martie în Portugalia, la CDC Montalegre.

Conducerea ieșeană a decis, după ce Tony a salvat clubul de la retrogradare, să-l păstreze pe lusitan la cârma lui Poli și pentru următoarea stagiune: ”Continuăm cu Tony, Rui, Joao și Steven în sezonul 2024-2025!”, se arată în comunicatul emis de moldoveni.

După nouă etape desfășurate în play-out-ul Superligii României, Poli Iași a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri. 1-0 cu FC Hermannstadt și 2-0 vs. Petrolul Ploiești sunt meciurile care i-au adus clubului salvarea de la retrogradare.

Ce a spus Tony după ce a salvat-o pe Poli Iași de la retrogradare

"Am venit aici cu inima deschisă și din prima zi am zis că o sa fie greu. Mă simt foarte increzător dar asta e o munca lui Leo Grozavu și a conducerii, eu doar am ajutat puțin! Eu nu fumez, acum mă odihnesc și mă calmez. Până la urmă asta nu contează, vedeta este echipa, orașul, ce este important e ca am reușit să fim puternici.

Noi nu avem buget ca alte echipe din Superligă, suntem o echipa umilă, de muncitori. Eu mă simt foarte bine aici, am găsit un club familiar, îmi dedic aici tot viitorul.

E fantastic ce a făcut el aici (n.r - Leo Grozavu) eu doar am terminat munca pe care a început-o el aici. Publicul a fost fantastic, băieții au făcut cel mai bun meci de când sunt eu aici, sunt foarte mândru de ei, de oraș și de public", a spus antrenorul.