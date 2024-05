Simona Halep a vorbit într-un interviu acordat publicației Tennis.com despre modul în care se raportează la fostul său antrenor, Patrick Mouratoglou, după încheierea procesului pe care l-a purtat cu ITIA până în fața instanței supreme în sportul mondial, TAS.

Constănțeanca a asemănat primirea veștii suspendării pe patru ani din tenisul profesionist în cuvinte dure. „S-a simțit ca și cum m-ar fi lovit un camion. Văzând scrisoarea, am crezut că e o greșeală. Credeam că nu poate să fie adevărat. A fost o durere mare. Niciodată nu m-am gândit că voi putea trăi vreodată așa ceva. A fost foarte, foarte dificil,” mărturisește Halep.

Simona Halep declară că nu a fost manipulată de Patrick Mouratoglou, pe care nu îl bănuiește de rele intenții

Între timp, Simona Halep a rămas cu doar nouă luni din cele 48 impuse inițial la recomandarea ITIA, iar când a fost întrebată despre relația sa cu Patrick Mouratoglou, românca a declarat că nu a fost manipulată de francezul cu origini grecești.

Declarația cântărește mult în favoarea menținerii unei reputații bune în contul francezului, care i-a recomandat Simonei Halep să consume Keto MCT, suplimentul contaminat cu Roxadustat.

„Nu a vrut să-mi greșească. Eu am avut încredere în oamenii cu care am lucrat.”

„Nu a fost o greșeală intenționată. Nu a vrut să-mi greșească. Am auzit multe voci care au spus că am fost manipulată de el. Nu e adevărat. El a fost antrenorul meu, iar eu întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care am lucrat.

Am crezut că, dacă nu crezi în echipa ta, nu poți performa la nivel înalt. Am colaborat cu echipa lui, academia lui, cu el. Nu a făcut nimic intenționat și nimic nu a fost în neregulă în ce privește politica anti-doping,” a explicat Simona Halep.

Sorana Cîrstea, elogiată de fostul antrenor al Simonei Halep: „O să ne dăm seama de adevărata ei valoare”