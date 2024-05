Thriller la Roma! Cine își dispută trofeul în finala turneului cu premii totale de 4,8 milioane euro

Jucătoarea belarusă Arina Sabalenka o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, în finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, după ce a învins-o, joi, pe americanca Danielle Collins, cu 7-5, 6-2, în penultimul act.

Americanca, numărul 15 mondial, este una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, înaintea duelului cu Sabalenka având 19 victorii în ultimele sale 20 de meciuri.

Sabalenka a servit foarte bine, în ciuda faptului că de două meciuri acuzat dureri la spate. Ea chiar a declarat cu partida cu Collins că la un moment dat a luat în considerare abandonul.

Collins nu a învins-o niciodată pe Sabalenka în cele şase confruntări de până acum, patru fiind pe hard (trei la US Open). precedenta înfrângere a fost însă tot pe zgură, anul acesta la Madrid, în optimi.

Swiatek, care a cucerit titlul la Roma în 2021 şi 2022, s-a impus în prima semifinală de joi cu 6-4, 6-3 în faţa americancei Coco Gauff, numărul trei mondial şi campioana de la US Open.

Swiatek are 7-3 în meciurile directe cu Sabalenka, una dintre victoriile polonezei fiind consemnată în 2022 chiar la Roma, în semifinale. Anul acesta a avut loc între ele un singur duel, în finala de la Madrid, câştigat de Swiatek cu 7-5, 4-6, 7-6 (9/7). Agerpres

Aryna Sabalenka after beating Svitolina in Rome:

“I just want to say, Roma, you’re in my heart forever. This kind of support was incredible. It was a great battle. Somehow I managed my body and was able to win this match. I’m super happy with this win. Hopefully I can recover… pic.twitter.com/aXjMtVerV9