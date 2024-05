Nesfârșita dispută Leo Messi vs. Cristiano Ronaldo continuă, iar cei doi au fost comparați și în momentul în care s-a adus în discuție posibilitatea ca ei să revină în Europa, în vară. Messi, starul lui Inter Miami, continuă să strălucească în MLS, iar portughezul e starul celor de la Al Nassr.

În ultimele zile, s-a vorbit mai mult despre întoarcerea lui Ronaldo pe ”vechiul continent”, după ce s-a aflat că Bayer Leverkusen vrea să dea lovitura cu aducerea sa. Leverkusen vrea ca următoarea stagiune să fie la fel de bună, iar, pentru a realiza acest lucru, nemții au pregătit un transfer stelar. Conform jurnalistului Mutab Bin Abdullah din Arabia Saudită, echipa lui Xabi Alonso vrea să îl transfere pe Cristiano Ronaldo.

Messi și Ronaldo înapoi în Europa? Părerea lui William Gallas

Cel care ar face presiuni în acest sens la conducerea clubului ar fi chiar tehnicianul spaniol, care a fost coechipierul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid în perioada 2009-2014.

Despre Messi s-a vorbit de revenirea la Barcelona, dar situația financiară a clubului din Spania e în continuare una complicată, chiar dacă de mulți ani persistă ”problema”, iar argentinianul a plecat și din acest motiv, înainte să semneze cu PSG.

William Gallas, fostul star al celor de la Chelsea, este convins că Ronaldo și Messi nu vor mai face față în Europa în acest moment, mai ales că au ajuns și la vârste la care mulți fotbaliști se retrag, având 39, respectiv 36 de ani. În cazul în care cei doi vor reveni în Europa, Gallas este sigur că totul va fi doar o pată pe carierele lor.

”Unde joacă Ronaldo și Lionel Messi în acest moment este cel mai bine pentru ei. Ei nu ar putea concura în campionatele de top, cum ar fi Premier League, Serie A, La Liga și Bundesliga. Ambii au aproape 40 de ani și par fericiți acolo unde sunt.

Dacă Messi și Ronaldo s-ar întoarce în Europa, ar primi multe critici și ar putea pune o pată pe carierele lor, pentru că nu ar putea ține pasul cu ceilalți jucători de top”, a declarat fostul fotbalist al celor de la Chelsea.

Ronaldo ar fi dorit de Bayer Leverkusen

Ajuns la 39 de ani, Cristiano Ronaldo pare că nu și-a spus ultimul cuvânt, În acest sezon, lusitanul a marcat 41 de goluri pentru Al Nassr și a contribuit cu 12 pase decisive.

Bayer Leverkusen va evolua în următorul sezon în Champions League, iar transferul lui Cristiano Ronaldo nu le poate aduce nemților decât un plus de experiență în Europa, mai ales că portughezul este cel mai bun marcator din istoria competiției.

Pentru a-l transfera pe Cristiano Ronaldo, Bayer Leverkusen trebuie să plătească o sumă de transfer în condițiile în care cvintuplul câștigător al Balonului de Aur se află sub contract cu Al Nassr. Ajuns la gruparea saudită în decembrie 2022, Cristiano a semnat un contract valabil doi ani și jumătate, astfel că portughezul mai are un an din actuala înțelegere.

Messi, de neoprit în MLS

De partea cealaltă, Messi este pe val în startul acestui sezon din MLS. În 12 meciuri jucate, argentinianul a reușit 12 goluri și 11 pase decisive. În total, de când a ajuns în MLS, a bifat 26 de partide pentru Inter Miami, 23 de reușite și 16 asisturi.