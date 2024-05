Selecționerul ucrainean Serhiy Rebrov a anunțat lotul de 26 de jucători pe care se va baza la EURO 2024, acolo unde printre adversarele din grupă se regăsește și naționala României.

Oficial, cei 26 au fost convocați pentru meciurile amicale cu Germania (3 iunie), Polonia (7 iunie) și Republica Moldova (11 iunie), iar lista finală va fi anunțată pe 7 iunie, dar este clar că aceștia vor fi adversarii ”tricolorilor” la turneul final din Germania.

Nu lipsesc portarul Andriy Lunin, campion cu Real Madrid, atacantul Artem Dovbyk, golgheterul La Liga, și coechipierul de la Girona Viktor Tsygankov, nici Ruslan Malinovskyi (Genoa), Roman Yaremchuk (Valencia), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Vitalyi Mykolenko (Everton), căpitanul Oleksandr Zinchenko (Arsenal) ori goalkeeper-ul de origine română Gheorghe Bușcean (Heorhyi Bushchan), prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

???? Serhiy Rebrov announced the squad for the training camp and friendly matches before Euro-2024

⚔️ 03.06. ???????? - ????????

⚔️ 07.06 ???????? - ????????

⚔️ 11.06 ???????? - ????????

‼️ The final squad list of the national team of Ukraine for Euro-2024 will be announced on June 7. pic.twitter.com/vBKg1SuNFo