Cu Andrei Cordea integralist și pasator decisiv la golul de 2-1, Al-Tai a reușit o victorie extraordinară în fața uneia dintre fruntașele campionatului Arabiei Saudite, Al-Fateh, 3-1 pe teren propriu.

Robert Bauer (12) și Bernard Mensah (83, 90+10), respectiv Djaniny (4) au fost marcatorii întâlnirii din cadrul etapei cu numărul 32 din Saudi Pro League.

Din minutul 57, oaspeții au evoluat în zece, după eliminarea lui Ali Al-Zubaidi.

În acest sezon, Cordea are 2 goluri marcate și 4 pase decisive în cele 27 de meciuri în Arabia Saudită.

Toți românii din Arabia Saudită, la retrogradare

Cu două etape înainte de finalul Saudi Pro League, Al-Tai mai are de jucat cu campioana invincibilă Al-Hilal și cu Al-Okhdood, echipa lui Andrei Burcă și Florin Tănase.

În lupta pentru evitarea retrogradării se află toți românii angrenați în campionatul saudit, cu excepția lui Nicolae Stanciu (locul 10 cu Damac): Andrei Burcă și Florin Tănase (locul 17, penultimul, cu Al-Okhdood - 28 p), Ciprian Tătărușanu (locul 16 cu Abha Club - 29 p), Alin Toșca (locul 15 cu Al-Riyadh - 30 p) și Andrei Cordea (locul 14 cu Al-Tai - 31 p).