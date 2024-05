Thomas Tuchel a luat decizia finală cu privire la viitorul său

”Bavarezii” vor face deplasarea în weekend la Sinsheim, pe ”PreZero Arena”, pentru confruntarea din etapa cu numărul 34 a primului eșalon din Germania, fiind, de altfel, și ultima a sezonului în curs.

În februarie, Thomas Tuchel, antrenorul principal de pe ”Allianz Arena”, anunța că se desparte de FC Bayern Munchen. Recent, tehnicianul s-a răzgândit, iar la conferința de presă premergătoare partidei cu Hoffenheim și-a exprimat decizia finală.

”Asta e ultima mea conferință ca antrenor la FC Bayern. Au fost discuții, dar nu am ajuns la un acord. Așa că decizia din februarie rămâne”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? BREAKING: Thomas Tuchel will NOT stay as Bayern manager, no change of mind.

“This is my last press conference as FC Bayern manager”.

“There were talks, but we didn't reach an agreement… so the decision of February still stands”, Tuchel says. pic.twitter.com/nd8C35cLES