Cele două echipe se vor întâlni vineri, de la orele 17:30, în „Sala Apollo” din București.

Ultima întâlnire dintre CSM București și SCM Craiova s-a petrecut în runda 13 a Ligii Naționale de Handbal Feminin și s-a încheiat cu victoria "Tigroaicelor", scor 31-35, în deplasarea la olteni.

CSM București - SCM Craiova , LIVE VIDEO de la ora 17:30

Înaintea runde cu numărul 26 a Ligii Florilor, CSM se poziționează pe primul loc cu 70 de puncte. În ultimul meci, echipa pregătită de Adrian Vasile a câștigat în deplasare, împotriva Gloriei Buzău, scor 28-30.

De cealaltă parte, SCM Craiova a făcut egal acasă cu Baia Mare, scor 24-24, clasându-se pe locul șase, la 14 puncte de locul cinci, ocupat de Râmnicu Vâlcea.

Adrian Vasile ar putea pleca de la CSM

Cu Adrian Vasile la cârma echipei, pe plan intern, trupa bucureșteană a cucerit patru Cupe ale României (2019, 2022, 2023, 2024), trei Supercupe (2019, 2022, 2023) şi două titluri naţionale (2021, 2023), la care se va adăuga şi cel din 2024 la finalul sezonului.

În Liga Campionilor, echipa nu a strălucit și a "bifat" doar eliminări în sferturi, din 2019 încoace.

"CSM Bucuresti este cea mai bună echipă din România, în condiții bugetare similare, cu un plus doar la atragerea de sponsorizări.

Situația echipei de handbal feminin a fost prezentată Consiliului de Administrație! Prin tot ce am intreprins in ultimii ani, prin tot ce intreprindem in continuare, vom incerca sa depasim si actualul prag al rezultatelor din Liga Campionilor. Echipa se pregăteşte de ultimele confruntări ale sezonului, care vor aduce un nou titlu pentru clubul nostru!", se arăta în comunicatul clubului din 7 mai.