Parma nu renunță la Dennis Man! Ce condiție pune românul pentru a continua alături de "cruciați"

Atacantul român a avut un sezon excelent în tricoul "cruciaților", în Serie B, marcând 11 goluri și oferind șase pase decisive în 32 de meciuri, devenind un jucător cheie pentru echipă.

Conducerea Parmei dorește să finalizeze prelungirea cât mai curând posibil, pentru a evita riscul de a-l pierde pe Man gratuit la finalul sezonului viitor.

Man semnează prelungirea doar dacă primește mărire de salariu

Conform SpotMedia, care citează Gazzetta dello Sport, Man a solicitat o creștere salarială semnificativă, dorind să ajungă la un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an.

Pentru că primele discuții nu s-au concretizat, o nouă rundă de negocieri este așteptată în săptămânile următoare, înainte ca Dennis Man să se alăture lotului echipei naționale a României pentru Campionatul European din Germania.

Giovanni Becali, agentul lui Man, a declarat recent: "Am avut două întâlniri cu ei, probabil o să am şi altele. S-ar putea să respecte contractul încă un an, peste 7 luni rămân amândoi liberi, pot să plece unde vor. Nu este o grabă, eu, Dennis şi Mihăilă avem o linişte exemplară.

Clubul ne invită (n.r. - să semneze prelungirea), eu îi întreb dacă ajung unde am zis noi şi dacă zic nu, atunci le spun că mai avem timp. Mai este timp destul, vor şi ei o vacanţă de câteva zile, după se duc la lot, după EURO mai au o vacanţă, încep pregătirile şi se poate semna oricând."

Cifrele lui Dennis Man în Italia

În acest sezon, aripa dreaptă a celor de la Parma și-a trecut în cont: