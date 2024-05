Florin Maxim a dezvăluit secretul din spatele succesului Corvinului Hunedoara: "Așa s-a întâmplat!"

Surpriza din Cupa României, Corvinul Hunedoara, a reușit să învingă Oțelul lui Dorinel Munteanu în finală, la loviturile de departajare. La capătul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 2-2, grație golurilor marcate de Maciel(27'), Marius Coman(39'), Rusevic (58') și Antoniu Manolache(75'). Meciul a intrat în prelungiri, dar scorul a rămas același. Într-un final, Andrei Hergheligiu a înscris lovitura de pedeaspă ce le-a trecut în cont trofeul hunedorenilor.

Florin Maxim: "Le-am spus să nu mai bea!"

Florin Maxim a divulgat că succesul a fost rezultatul unei pregătiri îndelungate și și-a lăudat jucătorii atât pentru devotamentul arătat la antrenamente și nu numai. Tehnicianul a dezvăluit că elevii săi au mare grijă și de viața personală. Maxim a urmat să scoată la iveală faptul că le-a interzis jucătorilor să consume bauturi alcoolice în cadrul bazei sportive.

”Da, le-am spus să nu mai bea. Lucrăm cu o doamnă nutriționistă care ne-a spus că vitaminele se inhibă când se bea alcool. Iar jucătorii chiar au luat în seamă și au mare încredere în ce le-a spus... Așa că în bază sau la mesele clubului nu se bea alcool. Cum procedează ei, când sunt liberi, nu pot să spun. Poate că mai beau câte un pahar de vin, ceea ce nu este rău”, a declarat Florin Maxim, conform Digi Sport.

Tehnicianul era convins că o sa câștige trofeul

În ciuda faptului că nu au drept de promovare, Corvinul a terminat pe poziția secundă în Divizia B. Cu toate că acest fapt ar fi demoralizat orice altă formație, Florin Maxim a dezvăluit cum a gândit strategia echipei: s-au concrentat pe Cupa României.

”Ne-am structurat în lot știind că nu avem drept de promovare. După ce am trecut de grupele din Cupa României am fost convinși că vor câștiga trofeul. Dacă am reușit să batem deținătoarea cupei am zis că putem să câștigăm.

Le-am spus jucătorilor că, dacă avem 14.000 de oameni la meciul cu CFR Cluj, nu avem nicio șansă, dar le-am transmis că dacă vom începe ambițios vom avea parte și de energiei tribunei. Și, așa s-a întâmplat! Este adevărat că am început mai slab, dar apoi au început să creadă și fanii, și jucătorii”, a adăugat Maxim.

Istoria a fost rescrisă de Corvinul

Până în seara de 16 mai, doar patru echipe din liga a doua au reuşit să câştige Cupa României: