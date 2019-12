SE RETRAGE jucatoarea care a invins-o de cinci ori pe Simona Halep | Cele doua se pot duela insa la Olimpiada de Vara de la Tokyo

Din articol Carla Suarez Navarro si Garbine Muguruza, potentiale adversare pentru Simona Halep si Irina Begu in proba de dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Carla Suarez Navarro are o ultima dorinta in lumea tenisului profesionist: calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Carla Suarez Navarro a anuntat intr-o conferinta de presa ca se va retrage din tenis la finalul sezonului 2020. Jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in cinci randuri a luat aceasta decizie pentru a putea petrece mai mult timp alaturi de familie.

"Mesajul este clar si va fi scurt. Vreau doar sa anunt ca 2020 va fi ultimul meu an din tenisul profesionist. La 14-15 ani calatoream deja prin lume si am petrecut mult timp departe de familie. Timpul trece, nu mai poate fi recuperat si vreau sa fiu alaturi de familie. Simt ca asa e corect si asta imi cere inima," a declarat Carla Suarez Navarro, actualmente numar 55 WTA.

Carla Suarez Navarro si Garbine Muguruza, potentiale adversare pentru Simona Halep si Irina Begu in proba de dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo



Obiectivul principal al Carlei Suarez Navarro pentru stagiunea urmatoare este acela de a se califica la Olimpiada de Vara de la Tokyo, unde in caz de calificare va reprezenta Spania alaturi de Garbine Muguruza.

Carla Suarez Navarro a devenit jucatoare profesionista in anul 2003. Cunoscuta pentru inaltimea sa de numai 1.62 metri si reverul executat cu o singura mana, Carla are in palmares 2 titluri WTA, castigate la Oeiras in 2014 si la Doha in 2016.

Suarez Navarro si-a adjudecat in proba de dublu alte 3 titluri WTA in compania Garbinei Muguruza, la Birmingham si Tokyo in 2015 si la Stanford in 2014.

2020 será mi última temporada como tenista profesional. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto! ???????? Today I announced that 2020 will be my last season on Tour. Thanks for your support and see you soon! ☺️ pic.twitter.com/0n4kf3cZMH — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) December 3, 2019

Suarez Navarro s-a nascut in Las Palmas si a inceput sa practice tenisul de la varsta de noua ani. S-a mutat din 2007 la Barcelona pentru a-si urma cariera de tenismena profesionista si s-a stabilit acolo pana in ziua de azi. Carla Suarez Navarro va avea 32 de ani impliniti in momentul retragerii din tenisul profesionist.

Simona Halep o conduce pe Carla Suarez Navarro la scorul meciurilor directe cu 7-5. Trei din ultimele patru intalniri intre cele doua s-au incheiat cu victoria romancei.