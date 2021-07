Roger Federer s-a retras de la Jocurile Olimpice! Motivul pentru care a luat aceasta decizie si cand va vrea sa revina in circuitul ATP 

Nici Rafael Nadal, si nici Roger Federer nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Roger Federer s-a retras de la editia 2021 a Jocurilor Olimpice. Amanata cu un an, Olimpiada de la Tokyo nu va fi onorata de prezenta celui mai titrat tenismen din istorie din motive medicale.

"In timpul sezonului pe iarba am suferit o recidiva la genunchi si am fost nevoit sa accept ca trebuie sa ma retrag de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt foarte dezamagit, intrucat a fost o onoare si un moment important in cariera mea de fiecare data cand am reprezentat Elvetia.

Am inceput deja recuperarea in speranta de a reveni in circuit in partea finala a acestei veri. Doresc intregii echipe elvetiene succes si ii voi sustine de la distanta. Ca intotdeauna, hai Elvetia!" a scris Federer pe Facebook.

De 8 ori campion la Wimbledon, Roger Federer a fost eliminat in sferturile editiei din acest an de polonezul Hubert Hurkacz, primul jucator care a reusit vreodata sa-i administreze scorul de 6-0 intr-un set jucat pe iarba londoneza. 2021 a fost a 22-a editie a competitiei de la Wimbledon la care Roger Federer a luat parte.