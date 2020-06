Primul pas BAC-ul, apoi Jocurile Olimpice! Inoata 12 kilometri pe zi si viseaza la medalie la Tokyo 

Un roman inoata 12 kilometri pe zi si s-a pus cu burta pe carte. E calificat la Jocurile olimpice, dar primul examen important e BAC-ul.

Calificat la Jocurile Olimpice, Daniel Martin inoata 12 kilometri pe zi si invata la romana, istorie si logica, materiile de la BAC. Sunt multi carora vrea sa le dea peste nas.

"Nu prea au incredere in mine ca l-as lua pentru ca am fost destul de absent la scoala in ultima perioada", a declarat Daniel la PRO TV.

A inceput in acelasi timp scoala si inotul.

"Stiu ca am fost aruncat in apa prin metoda traditionala fara nimic: ia si inoata!", isi aminteste baiatul.

Idolul sau nu e Phelps, ci Tyson. S-a apucat si de box.

"Mi-ar placea sa fiu pilot de curse, mi-ar placea si sa continui cu boxul pe langa de a deveni campion olimpic in inot", a spus tanarul inotator.