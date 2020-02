Risipa de energie sau antrenament pentru Olimpiada? Simona Halep va juca si in proba de dublu la Dubai: cine va fi partenera numarului 2 WTA

Din articol Simona Halep si Julia Goerges au mai jucat impreuna in proba de dublu

Simona Halep este in lupta pentru castigarea a doua trofee in Emiratele Arabe Unite.

Simona Halep a luat decizia de a participa in doua probe la turneul WTA Premier de la Dubai, fixat pentru perioada 17-22 februarie.

Numar 2 WTA, Simona va juca in proba de simplu, unde va debuta impotriva invingatoarei dintre Ons Jabeur (45 WTA) si Alison Riske (18 WTA), dar a decis sa ia parte si in proba de dublu, in care va face echipa cu germanca Julia Goerges, numar 31 WTA la simplu. In primul meci, Halep/ Goerges se vor duela cu perechea formata din Zhaoxuan Yang (China, 43 WTA la dublu) si Makoto Ninomiya (Japonia, 60 WTA la dublu).

Cum au ajuns Halep si Goerges sa faca echipa la Dubai? “Am intrebat-o pe Simona daca joaca alaturi de mine pentru ca initial nu planuiam sa joc la dublu aici. Apoi mi-am dat seama ca vreau sa joc si m-am gandit la Simona si la meciul nostru foarte bun de simplu de la Doha. Este o combinatie foarte buna, cu ea pe linia de fund si cu mine activa la fileu. Cred ca am demonstrat ca facem echipa buna si ne-am simtit foarte bine, ceea ce este cel mai important”, spunea germanca la Miami in 2019, motivandu-si alegerea de a juca alaturi de Halep.

In caz de victorie, Simona Halep si Julia Goerges sunt asteptate in runda a doua de catre dublul alcatuit din Nicole Melichar (SUA, 19 WTA la dublu) si Yifan Xu (8 WTA la dublu), favorite numarul 3 la castigarea competitiei din Emiratele Arabe Unite.

Simona Halep will once again play doubles with Julia Goerges in Dubles on Dubai. They played well together last year in Miami before losing to a team that had Monica Niculescu. pic.twitter.com/Bz8jQU5JUm — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 16, 2020

Halep si Goerges au mai facut echipa la dublu in capitala statului Florida, in 2019, cand au reusit o victorie impresionanta impotriva echipei de dubliste consacrate, Kristina Mladenovic / Timea Babos. In optimile turneului de la Miami, Simona si Julia pierdeau in fata Monicai Niculescu si a lui Abigail Spears, scor 6-1, 5-7, 8-10.

In imaginea mai larga a acestui sezon, Simona Halep a luat decizia de a juca dublu la Dubai pentru a-si exersa abilitatile in vederea cresterii sanselor de a-si apropia o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde va lua parte nu doar la simplu, ci si in probele de dublu, atat la feminin, cat si la mixt.

In turneul de simplu, Julia Goerges a fost eliminata inca din semifinalele calificarilor tocmai de Sorana Cirstea, scor 7-5, 4-6, 6-7.