Luna martie 2020 e decisiva pentru nationala de handbal feminin: se joaca calificarea la JO 2020 si CE 2020 

Nationala de handbal feminin are trei luni la dispozitie ca sa isi revina si sa nu rateze participarea la urmatoarele doua competitii majore.

Cel mai probabil, dupa terminarea Campionatului Mondial din Japonia, echipa de handbal feminin a Romaniei va ramane fara selectioner, iar Tomas Ryde va plati cu postul pentru comportarea foarte slaba din Asia. Insa, cu un alt antrenor pe banca, Romania va avea parte de probleme in continuare, oficialii FRH urmand sa hotarasca daca sacrifica calificarea la urmatoarele competitii majore pentru a reforma echipa sau daca merg pe linia din acest moment si ataca obtinerea de rezultate in actuala formula. Cele mai importante meciuri, "dubla" cu Polonia si turneul pre-olimpic pentru Tokyo, sunt progamate pentru luna martie 2020, iar o noua greseala de calcul a oficialilor, numirea unui selectioner nepotrivit sau o noua perioada cu accidentari si suspendari pot duce la esec in ambele calificari.

CUM PUTEM AJUNGE LA CAMPIONATUL EUROPEAN 2020

Fara Eliza Buceschi, Bianca Bazaliu, Cristina Laslo si Daria Bucur, care probabil vor primi o suspendare pentru dopaj, „tricolorele” vor juca in primavara in preliminariile CE 2020, turneul final urmand sa fie organizat de Danemarca si Norvegia, in perioada 4-20 decembrie 2020. Pana acum, Romania a castigat greu meciurile cu Ucraina (27-24) si Insulele Feroe (25-20 / nordicele au intrat in avantaj la cabine, 12-11) si mai are de disputat meciurile cu Polonia (25/26 martie 2020 si 28/29 martie 2020), Ucraina (27/28 mai 2020) si Insulele Feroe (31 mai 2020). Avantajul e ca se califica primele doua clasate din aceasta grupa preliminara, iar o dubla victorie cu Polonia sau inca una cu Ucraina ne poate asigura deja biletele pentru turneul final. Situatia devine tensionata, doar daca pierdem ambele meciuri cu Polonia din martie.

CUM NE PUTEM CALIFICA LA JOCURILE OLIMIPICE 2020

Romania a pierdut calificarea directa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar ultima sansa de a participa o reprezinta turneul pre-olimpic care va avea loc tot in luna martie. Daca Romania termina pe locul 7 la acest Mondial, calificarea era aproape asigurata, pentru ca am fi jucat cu locul 2 de la Mondial, plus Senegal si Argentina, in conditiile in care doua echipe merg mai departe. In situatia actuala, de pe locul 12, Romania merge la turneul pre-olimpic gratie locului 4 ocupat anul trecut la Campionatul European, dar cu adversare mult mai puternice. Coreea de Nord va fi una dintre echipele cu care ne vom bate, dar si locurile 4 si 5 de la Mondialul din Japonia, adica adversari de calibru, precum Germania, Suedia (locul 5), Rusia, Olanda, Spania sau Norvegia (semifinaliste).