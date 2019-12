Simona Halep are o cota de 2.70 pentru a castiga o medalie la JO 2020 de la Tokyo | Halep, favorita la castigarea Roland Garros 2020 

Din articol Simona Halep, favorita la castigarea Roland Garros 2020

Simona Halep este favorita la castigarea Roland Garros 2020.

Simona Halep are ca principal obiectiv pentru anul 2020 castigarea unei medalii la Olimpiada de Vara. Conform bookmakerilor, numarul 4 WTA are o cota de 2.70 pentru a-si adjudeca oricare dintre medaliile puse in joc la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Pentru a se impune in capitala Japoniei, Simona are o cota de 8.00, fiind a cincea in lista potentialelor castigatoare. La Australian Open 2020, Halep este a patra favorita, dupa Serena Williams, Ashleigh Barty si Bianca Andreescu.

La Paris, Simona are o cota de 5.00 pentru a ridica a doua oara trofeul deasupra capului, fiind urmata de Bianca Andreescu si Serena Williams, cu cote de 9.00. In viziunea bookmakerilor, Simona Halep pleaca cu a doua sansa la Wimbledon 2020, avand o cota de 8.00, sensibil mai mare decat a americancei Serena Williams, 7.00.

Simona Halep are o cota de 10.00 pentru a incheia stagiunea 2020 pe locul 1 WTA. In prezent, Simona este dubla castigatoare de turneu de Grand Slam, dupa succesele de la Paris si Londra din 2018, respectiv 2019.